لا جازيتا ديللو سبورت: سرقة منزل سمولينج وإجباره على فتح الخزنة

اعتدى 3 رجال مسلحين على منزل كريس سمولينج مساء أمس في العاصمة الإيطالية روما وأجبروه على فتح الخزنة وسرقة ساعات رولكس ومجوهرات.

كريس سمولينج النادي : روما روما

ولم يشارك المدافع الإنجليزي مع روما في لقاء إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أياكس بسبب الإصابة، والتي أقيمت مساء أمس الخميس.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن اللاعب وعائلته كانوا نائمين عندهم اقتحم 3 رجال ملثمين منزله.

وأجبروا اللاعب على فتح الخزنة الخاصة به ومنحهم ساعات رولكس والمجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى، وكانت زوجة سمولينج وابنهما سام البالغ من العمر عامين في المنزل أيضا.

وأضاف التقرير أن زوجة مدافع مانشستر يونايتد السابق اتصلت بالشرطة في الخامسة صباحا.

وتحقق السلطات في الواقعة، بينما أبدى النادي الإيطالي استعداده لدعم مدافعه "بأي طريقة ممكنة" بحسب الصحيفة.

وسبق أن تعرض منزل المدير الفني باولو فونسيكا للسرقة في نوفمبر 2020، لكنه لم يكن هو أو عائلته في المنزل حينها.

وتفوق روما على أياكس بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين مستفيدا من الفوز في هولندا 2-1.

ويستعد الذئاب للقاء مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويواجه روما يوم الأحد المقبل تورينو في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.