بوجبا يهاجم مورينيو: يحب حرب الكلمات.. هذا الفارق بينه وبين سولشاير

شن بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد هجوما لاذعا على جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق والحالي لتوتنام مؤكدا أنه لا يعرف سبب تدهور العلاقة بينهما بشكل مفاجئ.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقاد مورينيو مانشستر يونايتد لعامين ونصف من 2016 وحتى ديسمبر من عام 2018 قبل أن تتم إقالته وانضم بوجبا للنادي قادما من يوفنتوس بناء على رغبته الشخصية.

وتحدث بوجبا عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "ما لدي الآن مع أولي جونار سولشاير مختلف، أولى لن يكون ضد لاعبيه".

وأكمل "ربما أولي لن يشرك بعض اللاعبين، ولكن الأمر لن يبدو وكأنه ينحيهم جانبا ويعاملهم كأنهم ليسوا موجودين، هذا الفارق بينه وبين مورينيو".

وتابع اللاعب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 حديثه "كانت لدي علاقة رائعة مع مورينيو والكل رأى ذلك، ولكن في اليوم التالي لا أعرف ماذا حدث".

وأردف "هذا هو الشيء الغريب الذي كان لدي مع مورينيو، ولا أستطيع شرحه لأنني حتى لا أعرف ما حدث".

وأكمل بوجبا حديثه "ربما طرق سولشاير نجحت لأنه أقرب للاعبين، كل مدرب له طريقة في التدريب والتعامل مع اللاعبين وكلاعب عليك أن تتأقلم، أحيانا لا يناسبك ما يحدث وأحيانا يلائمك".

وعن لوك شو قال بوجبا: "أولي ساعده كثيرا، لقد مر لوك بموسم صعب مع مورينيو وأثبت أنه دائما امتلك الإمكانيات وحصل على ثقة المدرب".

وانتقل بوجبا للحديث عما قاله مورينيو بعد هزيمة توتنام من مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف الأحد الماضي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في ملعب الأول.

وقال بوجبا: "لا أعرف ماذا حدث، أنا واثق أن مورينيو قال شيئا سيجعل الناس يتحدثون، هذا ما يقوم به".

وتابع "نحن حصلنا على النتيجة التي أردناها، أولي يعرف ذلك واستمتعنا بذلك لأننا نعرف مورينيو ونعرف ما يحبه".

وشدد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد "لا نحتاج لحرب الكلمات، نحن فقط نركز على الفريق".

وأتم بوجبا حديثه "نحن فزنا بالمباراة هو خسر ولا يريد الحديث حول اللقاء، بل يريد الحديث حول والد شخص ما وهذا ما يفعله، الكل يعرفه جيدا هذا هو مورينيو".

وكان مورينيو انتقد سولشاير عقب لقاء توتنام إذ أن المدرب النرويجي قال عن سون هيونج مين لاعب سبيرز: "لو كان ابني مستلقي على الأرض لثلاث دقائق واحتاج لعشرة من زملائه لمساعدته فلن يحصل على طعام".

ورد مورينيو قائلا: "سون محظوظ إنه يملك والدا أفضل من سولشاير، الوالد دائما يطعم صغاره مهما فعلوا".