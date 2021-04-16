وكيل الشناوي يكشف لـ في الجول موقف اللاعب الحالي من القمة

كشف حازم الحديدي الوكيل الإعلامي لـ محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، موقف اللاعب الحالي من مباراة القمة.

ويعاني محمد الشناوي من فيروس كورونا، بعدما أثبتت مسحة كورونا إيجابية عينته.

وقال حازم الحديدي في تصريحات لـFilGoal.com: "محمد الشناوي مازال يعاني من أعراض كورونا، لكنها بدأت تقل وأصبحت خفيفة".

وأضاف "اللاعب سيخضع لمسحة جديدة مساء غد الجمعة، ستحدد موقفه من القمة".

وأتم "الأهلي حريص تماما على صحة اللاعب، ولن يغامر به في القمة إلا في حالة تعافيه تماما من المرض".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.