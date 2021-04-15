شريف إكرامي: أكثر شائعة ضايقتني كانت تخص مرض ابنتي

الخميس، 15 أبريل 2021 - 22:03

كتب : FilGoal

شريف إكرامي مع بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

كشف شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، عن أكثر شائعة أثارت ضيقه خلال مسيرته الكروية.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

وقال إكرامي عبر إذاعة نجوم إف إم: "بحكم أنني لاعب كرة قدم ومثلت منتخب مصر، من الطبيعي أن تترد شائعات، لأنها اللعبة الشعبية الأولى، والناس يكون لديهم شغف بأخبار لاعبي ونجوم كرة القدم".

وأضاف: "ترددت عني شائعات كثيرة، لكن أكثر شائعة لم أقدر على التعامل معها بشكل عادي لم يكن لها علاقة بكرة القدم بل بنتي آسيا ومرضها".

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وتابع: "للأسف سمعت كلاما كثيرا ضايقني وأغضب أسرتي، مثل معاناتها من السرطان أو ورم في المخ، ولكن كل ذلك لم يكن له أساس من الصحة".

وأكمل: "بل كانت شكوى بسيطة جدا، لكن الأطباء في مصر أخطأوا التشخيص وأدخلونا في قصة كبيرة".

وأتم: "هذه أقوى إشاعة أعتبرها (جت في العارضة)".

إكرامي (37 عاما) يلعب في صفوف بيراميدز منذ مطلع الموسم الجاري، وشارك معه في 24 مباراة بمختلف المسابقات.

شريف إكرامي
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