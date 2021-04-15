أوباميانج يعلن إصابته بمرض الملاريا

الخميس، 15 أبريل 2021 - 21:33

كتب : FilGoal

أوباميانج مع أرسنال أمام وست بروميتش

أعلن بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال، عن إصابته بمرض الملاريا خلال تواجده في معسكر منتخب الجابون.

وكتب أوباميانج عبر حسابه في إنستجرام:

"أشكركم على كل رسائلك ومكالماتك. للأسف بقد أصبت بالملاريا أثناء تواجد مع منتخب الجابون قبل عدة أسابيع. قضيت عدة أيام في المستشفى هذا الأسبوع لكني أشعر بتحسن كبير يوميًا، أشكر كل الأطباء الذين رصدوا الفيروس وعالجوه سريعا. لم أكن على طبيعتي في الأسابيع الماضية لكني سأعود أقوى قريبا. سأشاهد فتيتي الآن، تنتظرنا مباراة كبيرة".

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أوباميانج سجل هدفا وصنع آخر في انتصار الجابون على الكونغو الديمقراطية بثلاثية يوم 25 مارس الماضي، فوز ضمن لبلاده الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشارك أوباميانج في مباراة الجابون التالية أمام أنجولا وعاد مبكرا إلى فريقه أرسنال.

ورغم إصابته بالملاريا، لعب أوباميانج مباراتي سلافيا براج وليفربول، قبل أن يغيب عن صدام شيفيلد يونايتد للإعياء، كما يغيب عن المباراة الجارية الآن في إياب ربع النهائي على أرض سلافيا.

أوباميانج أرسنال
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