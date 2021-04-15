فالفيردي: تحطيم زجاج حافلتنا؟ هذا حافز لتخرج وتقتل في الملعب

قلل فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، من شأن الرشق الذي تعرضت له حافلة فريقه قبل مواجهة ليفربول.

ريال مدريد فرض التعادل 0-0 على مضيفه ليفربول، ليعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مستفيدا من فوزه ذهابا 3-1.

وسُئل فالفيردي بعد اللقاء عن الزجاجة التي هشمت زجاج حافلة الميرنجي، فابتسم وأجاب: "لا، لا، هذا لا شيء".

ليرد عليه مراسل شبكة ESPN مازحا: "أنت أتيت من بينيارول وهذا طبيعي هناك".

وفالفيردي واصل حديثه: "نعم هذا طبيعي، بل يعطيك حافزا إضافيا لتخرج إلى الملعب وتقتل وتقدّم كل ما لديك".

وبدأ فالفيردي المباراة في مركز الظهير الأيمن، وأنهاها في وسط الملعب.

ونشرت مينا بونينو زوجة فالفيردي بعد اللقاء صورة لكاحله المتورم الذي خاض به المباراة، بعد أن تلقى ضربة قوية أمام برشلونة في الكلاسيكو.

Esto fue hoy a la tarde. No quería poner nada hasta que terminase el partido y seguro después me retes por publicarla, pero debo hacerlo igual porque es tu esfuerzo y nadie te regalo nada. Día y día pinchándote para estar firme y hoy cumpliste más que nunca Sos nuestro orgullo pic.twitter.com/PnZjOpx3jJ — Mina Bonino (@Minabonino) April 14, 2021

وظهر فالفيردي يعرج أثناء مغادرته ملعب أنفيلد رود بعد إقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا.