لاعب سيتي السابق: زميلي طلب مني إصابته في التدريب.. ووافقت على ذلك

الخميس، 15 أبريل 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

نيدوم أونوها - مانشستر سيتي

كشف نيدوم أونوها لاعب مانشستر سيتي السابق، عن واقعة مثيرة للجدل رفقة وين بريدج زميله في فريق المواطنين.

أونوها كان مدافعا في مانشستر سيتي لعدة سنوات قبل أن تنتقل ملكية النادي إلى مجموعة أبو ظبي، ويحضر الإيطالي روبيرتو مانشيني لتدريب الفريق الذي قرر إخراج أونوها وبريدج من حساباته وإنزالهما للتدرب مع فرق الشباب.

وصرّح أونوها في حديثة لقناة Tubes & Ange Golf Life عبر يوتيوب: "الوضع كان صعبا تحت قيادة مانشيني، أنزلونا للتدرب مع فريق تحت 16 عاما في الثالثة عصرا".

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وتحوّل للحديث عن الواقعة: "بريدج كان يحب التزلج على الجليد، وأعتقد أنه تعرض لإصابة ما خلال ذلك النشاط".

وأضاف: "قبل إحدى الحصص التدريبية، حضر إلي وطلب مني أن أصيبه، فقلت له: حسنا، لا مشكلة. وبالتالي قمت بتدخل عليه أثناء التدريب".

وتابع: "أنا متأكد أن الإصابة التي تعرض لها لم تكن في التدريب، أعتقد أنه أصيب أثناء قايمه بنشاط آخر لم يتوجب عليه القيام به، ربما".

وأتم: "لم أقم بإيذائه، لكن ملعب التدريب لم يكن ملائما جدا وقد يكون كاحله قد التوى".

أونوها (34 عاما) لعب في مانشستر سيتي بين 2004 و2012، كما خرج معارا لـ سندرلاند، ثم مثّل لاحقا كوينز بارك رينجرز، وريال سالت ليك الأمريكي حتى اعتزاله كرة القدم في العام الماضي.

أمّا بريدج (40 عاما) فقد تمتع بمسيرة كروية أكثر ازدهارا خصوصا في صفوف تشيلسي الذي لعب له بين 2003 و2009.

ويمتلك بريدج 36 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، ويشتهر بأزمته الشخصية الجدلية مع زميله جون تيري القائد الأسبق لـ تشيلسي.

مانشستر سيتي في إنجلترا
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