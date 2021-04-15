"أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم".. فولفسبورج يرعى فريق أمريكي

الخميس، 15 أبريل 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

شعار فولفسبورج يظهر على قميص تشاتانوجا

أعلن نادي فولفسبورج الألماني توسيع الشراكة مع نادي تشاتانوجا الأمريكي ليصبح راعيا لقميص الفريق الثاني في موسم 2021.

ويلعب فريق تشاتانوجا في الدرجة الثالثة الأمريكية ومقر النادي في ولاية تينسي الأمريكية مقر إنتاج شركة فولكس فاجن الألمانية.

وسيظهر لاعبو الفريق الأمريكي بشعار فولفسبورج على قمصانهم.

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وبحسب وصف النادي الألماني عبر موقعه الرسمي "هو أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم".

وتركز شراكة الناديين، بدءا من عام 2022 على تكوين فريق تشاتانوجا للسيدات بعدما توقف عام 2018 وكذلك تطوير فريق الشباب من خلال خبرات النادي الألماني.

ويحتل النادي الألماني المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وكان فريق تشاتانوجا قد وصل لمرحلة نصف نهائي من مرحلة "فصل الخريف" في ثاني مواسمه بالدرجة الثالثة.

فولفسبورج تشاتانوجا
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