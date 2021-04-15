في الدرجة الثانية - بعد رحلة استمرت 15 عاما.. رحيل سيد عيد عن النصر

أعلن نادي النصر رحيل سيد عيد المدير الفني للفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المصري بعد مسيرة استمرت 15 عاما مع الفريق.

وكتب عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " شكر خاص للكابتن سيد عيد شريك النجاح في نادى النصر. كنت أتمنى أن تكمل معنا المشوار".

وأضاف "ولكن قدر الله ما شاء فعل وأتمنى لك التوفيق في القادم لأنك مازلت تمثل نادي النصر لحين عودتك مرة أخرى".

ويقود سيد عيد نادي النصر منذ 15 عاما، وقاد الفريق للتأهل للدوري المصري مرتين.

وخسر النصر أمام الأهلي بهدفين لهدف في دور الـ32 لكأس مصر، وقاد الفريق فنيا في المباراة نافع السيد.