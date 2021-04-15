ظهور أول مع الأندية المصرية.. طاقم تحكيم نيجيري لمباراة بيراميدز ونكانا

الخميس، 15 أبريل 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

محمود وادي - بيراميدز ونكانا

يقود النيجيري جوزيف أودي أوجابور مباراة بيراميدز ونكانا الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نكانا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

ويعاون جوزيف، المساعد الأول النيجيري إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي.

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ولم يُدر الحكم البالغ 34 عاما أي مباراة لفريق مصري من قبل.

وأدار الحكم النيجيري مباراة واحدة الموسم الحالي في الكونفدرالية جمعت إيساك البنيني والاتحاد البيضاوي المغربي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وأشهر خلالها 4 بطاقات صفراء.

وكرر الرجاء فوزه على بيراميدز بثلاثية دون مقابل بعدما انتصر عليه في المغرب الأسبوع الماضي بثنائية دون رد.

ليصل الرجاء إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية.

بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 6 في المركز الثاني، بالتساوي مع ناكانا الزامبي.

ويظل نامونجو الكونغولي في المركز الأخير دون نقاط.

ليكون الرجاء أول المتأهلين إلى ربع النهائي دون أن تهتز شباكه.

بيراميدز نكانا الكونفدرالية في إفريقيا
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