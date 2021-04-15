كلوب: علينا مواصلة القتال في الدوري الإنجليزي

طالب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبيه بالقتال في المباريات المتبقية بالدوري الإنجليزي من أجل ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد توديع المسابقة هذا الموسم.

وتعادل ليفربول بدون أهداف مع ريال مدريد يوم الأربعاء في ملعب أنفيلد ليودع دوري الأبطال بعد الهزيمة ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا لسنا في لحظة سيئة في الوقت الحالي. لقد لعبنا بشكل جيد حتى عندما كان الفوز متأخرا على أستون فيلا".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد حقا ضد أرسنال، نعم لم يكن الأداء جيدا ضد ريال مدريد في مباراة الذهاب، لكن في المباريات الأخرى لم نكن سيئين".

وأكمل "لعبنا بشكل جيد في لقاء الإياب ضد ريال مدريد، لذا علينا الاستمرار، وعلينا مواصلة القتال، ونريد أن نكون في دوري أبطال أوروبا العام المقبل".

واستطرد المدرب الألماني "يتعين علينا جمع المزيد من النقاط أكثر من الفرق التي تنافسنا على المراكز المؤهلة لدوري الابطال".

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وشدد كلوب "علينا التركيز على الدوري. لكن الأمر صعب في مركزنا الحالي، سنواجه ليدز يوم الاثنين، لذا فهذه مباراة صعبة".

وواصل "لاعبو ليدز يتصدرون جميع الإحصائيات البدنية في الدوري إلى حد كبير، لذا من الأفضل أن نستعد لهم بشكل كبير".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "لدينا عدة أيام حتى نلعب أمام ليدز، سنستغلها ونستعد للمباراة بشكل جيد".

ولم يستطع ليفربول استغلال بدايته الجيدة في مباراته ضد ريال مدريد وواجه صمودا قويا من ثيبو كورتوا حارس الفريق الإسباني وتكتل دفاعي كبير.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وبذلك يضرب ريال مدريد موعدا ناريا مع تشيلسي في نصف النهائي.