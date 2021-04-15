أمير توفيق: لا معلومة لدي عن إبراهيم عادل.. ولا نفاوض لاعبي الزمالك

الخميس، 15 أبريل 2021 - 01:23

كتب : FilGoal

أمير توفيق وديانج

قال أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، إن لا معلومة لديه حول الجدل المثار بشأن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

الأهلي

وكان مصدر من بيراميدز كان قد قال لـ FilGoal.com "علمنا أن الأهلي حصل على توقيع إبراهيم عادل خلال تواجده مع منتخب مصر الأولمبي في المعسكر الأخير، اللاعب وقع على عقود الانتقال ظنا منه أن عقده الجديد معنا الذي يسري حتى عام 2025 غير موثق في اتحاد الكرة وهذا غير صحيح".

ولكن أمير توفيق رد على هذا الجدل عبر أون تايم سبورتس قائلا: "لا معلومة لدي عن الجدل المثار حول إبراهيم عادل لاعب بيراميدز".

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وشدد "كل ما يقال عن تفاوض الأهلي مع لاعبي الزمالك عار تماما من الصحة".

وأوضح "نسير في الوقت الحالي لإنشاء متاجر الأهلي الإلكترونية وهو ما يتيح لنا المبيعات سواء في مصر أو الخليج أو الخارج، ونتسلم الدفعة الجديدة من الملابس بداية من الموسم المقبل".

وأردف "نعرف احتياجاتنا للصيف المقبل، ولكن من المبكر أن نتحدث في أننا أنهينا التعاقدات".

وشدد "لدينا 9 معارين صغار في السن في أندية الدوري المصري، موسيماني يتابعهم ومن الممكن أن يكون عددا منهم معنا الموسم المقبل".

وأتم "موسيماني لم يطلب حارس مرمى للموسم المقبل. كل العالم يعمل بحارسين كبار وحارسين شباب، لا يوجد فريق في العالم يضم 3 حراس كبار".

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