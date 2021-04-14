مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف إبراهيم عادل بسبب التوقيع لـ الأهلي رغم التجديد لـ2025

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 00:31

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أمام الأهلي

قرر نادي بيراميدز إيقاف إبراهيم عادل لاعب الفريق بحرمانه من التدرب مع الفريق الأول وتدربه مع فريق الشباب بداعي التوقيع للأهلي.

وقال مصدر مسؤول من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "علمنا أن الأهلي حصل على توقيع إبراهيم عادل خلال تواجده مع منتخب مصر الأولمبي في المعسكر الأخير".

وواصل "اللاعب وقع على عقود الانتقال ظنا منه أن عقده الجديد معنا الذي يسري حتى عام 2025 غير موثق في اتحاد الكرة وهذا غير صحيح".

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وأردف "بالفعل عقد إبراهيم السابق كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكننا حصلنا على توقيعه في شهر نوفمبر الماضي".

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وتابع المصدر "إبراهيم عادل وقع على عقود التجديد مع بيراميدز مع مدير التعاقدات في النادي عمرو بسيوني والمدير التنفيذي ممدوح عيد وتم توثيقهم بالفعل في اتحاد الكرة".

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وأتم "لذا أصدرنا قرارا بحرمانه من التدرب مع الفريق الأول وتدربه مع الناشئين".

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ويعد اللاعب صاحب الـ19 عاما من ناشئي بيراميدز وشارك مع الفريق حتى الآن في 30 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

إبراهيم عادل بيراميدز الأهلي في الدوري
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