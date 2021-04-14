مجاهد لـ في الجول: لا علاقة لتأجيل قمة الشباب بمباراة الكبار.. وسبب إرجاء اجتماع الأهلي والزمالك

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 20:55

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على إن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ستكون في موعدها ولا نية للتأجيل.

اتحاد الكرة أعلن تأجيل قمة الشباب مواليد 1999 لحسم بطولة الجمهورية لتلك المرحلة السنية، وجاء هذا بعد اعتراض الناديين على خوض المباراة وتمسكهما باعتبار كل منهما فائز.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لـFilGoal.com: "لا علاقة لتأجيل قمة الشباب بقمة الكبار".

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وأوضح "المباراة في موعدها 18 أبريل وبطاقم حكام مصريين بالكامل. التأجيل لا يكون إلا بقرار أمني، والأمن سبق ووافق على إقامة المباراة".

وعن سبب تأجيل الاجتماع المقرر بين رئيسي الأهلي والزمالك، قال مجاهد: "تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع رئيسي الأهلي والزمالك جاء لظروف طارئة".

وواصل "اللواء عماد عبد العزيز اعتذر عن عدم الحضور لأسباب طارئة، لذلك فضلنا تأجيل الاجتماع لوقت لاحق".

وأتم "قررنا التأجيل لأن الاجتماع لم يكن ليصبح له قيمة بدون حضور الجانبين".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 18 أبريل المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

في الدوري الأهلي الزمالك اتحاد الكرة
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