استراحة ليلة الأبطال – ليفربول (0) - (0) ريال مدريد.. الكثير من الفرص ولا أهداف

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وريال مدريد التي تقام في ملعب أنفيلد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: يا ربااه مرور جيد من أرنولد بعدما ساعده الحظ وارتطمت الكرة بفينيسيوس ومررها إلى فينالدوم لكن الأخير سدد الكرة خارج الملعب.

ق41: تسديدة من صلاح داخل منطقة الجزاء لكن تصويبته مرت أعلى مرمى ريال مدريد.

ق38: عرضية رائعة من أرنولد لكن ماني لم يستطع اللحاق بالكرة.

ق20: يا ربااااااه القائم يحرم بنزيمة من هدف محقق بعد تسديدة ارتطمت بقدم كاباك ثم القائم، وفينيسوس يسدد الكرة المرتدة وأليسون تصدى له.

ق11: تسديدة مقوسة رائعة من ميلنر وتصدي رائع من كورتوا وحول الكرة لركلة ركنية.

ق9: تسديدة أولى من مودريتش لكن دفاع ليفربول شتت الكرة لركلة ركنية.

ق2: يا ربااااه فرصة هدف مبكر ولكن كورتوا يتألق أمام تسديدة صلاح.

انطلاق القمة.

ليفربول ريال مدريد ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر – الزمالك (0)-(1) حرس الحدود.. طرد لـ قطاوي 43 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - بيراميدز (1) - (0) المقاصة.. فاروق والأول 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس مصر - الأهلي (0) - (0) النصر.. تبديل مبكر بعد إصابة أكرم توفيق 48 دقيقة | مصر
مجاهد لـ في الجول: لا علاقة لتأجيل قمة الشباب بمباراة الكبار.. وسبب إرجاء اجتماع الأهلي والزمالك 52 دقيقة | الدوري المصري
استراحة ليلة الأبطال – بروسيا دورتموند (1) - (0) مانشستر سيتي.. تقدم الفريق الألماني 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة ليلة الأبطال – ليفربول (0) - (0) ريال مدريد.. الكثير من الفرص ولا أهداف 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل – بيراميدز يهاجم بـ 5 لاعبين.. وباسم مرسي وصلاح عاشور يقودان المقاصة ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – أبو جبل يحرس المرمى.. وعبد الشافي أساسي أمام الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك