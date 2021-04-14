صحفي إذاعة كوبي: اعتداء بالحجارة على حافلة ريال مدريد في ليفربول

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ليفربول - أسينسيو

قال ميجيل أنخيل دياز، صحفي إذاعة كوبي الإسباني، إن اعتداء بالحجارة وقع على حافلة ريال مدريد، في ليفربول، قبل دقائق من مواجهة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما قال الصحفي الإنجليزي مات كريتشلي، إن الاعتداء حدث بمجرد وصول الحافلة إلى أنفيلد، وتسببت في كسر زجاج الحافلة.

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وفاز ريال مدريد ذهابا في إسبانيا بنتيجة 3-1.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين نظيفين، للتأهل إلى نصف نهائي البطولة التي حمل لقبها في النسخة قبل الماضية.

وتعد المواجهة تكرارا لنهائي نسخة 2018، والتي فاز بها ريال مدريد آنذاك.

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