إيهاب جلال يمنع لاعبي الإسماعيلي من التجمعات في رمضان

أصدر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قرارا بمنع لاعبي فريقه من التجمعات الأسرية خلال شهر رمضان.

جاء ذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية وحتى لا يتعرض أي لاعب من الفريق للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن الفريق سيبدأ غدا الخميس تدريباته على فترتين الأولى قبل الإفطار والثانية مساء ولمدة 5 أيام.

وخلال هذه الفترة سيتم عمل قياسات بدنية ووزن اللاعبين للتأكد من حفاظهم على التعليمات واللياقة البدنية المطلوبة.

كما أن الجهاز وضع نظاما غذائيا لكل اللاعبين للحفاظ على مستوى الفريق البدني مع التدريبات الفنية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.