لجنة الاستئناف ترفض السماح للموقوفين بالمشاركة حتى الفصل في التظلم

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح لأي لاعب موقوف بالمشاركة في المباريات.

وأصدرت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي قرارا برفض السماح بمشاركة أي لاعب صدر ضده قرار بالإيقاف حتى يتم الفصل في التظلم.

وكان يحق لأي ناد الاستئناف على قرار إيقاف لاعبيه ومن ثم يتم تعطيل القرار والسماح للاعب بالمشاركة في المباريات لحين الفصل في طلب التظلم.

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وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإيقاف إمام عاشور، لاعب الزمالك لمدة 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه.

كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي الزمالك، بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه، في "واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999"، وهم أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة الأهلي
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