سولشاير: الألوان الحمراء في أولد ترافورد سبب تراجع مستوى يونايتد على ملعبه

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

ملعب أولد ترافورد

برر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تراجع مستوى فريقه وخسارته عدة مرات على أرضه إلى ألوان ملعب أولد ترافورد معقل الفريق.

ووجه أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة غرناطة سؤالا إلى سولشاير ليسأله لماذا فاز مانشستر يونايتد بمبارياته الثلاث خارج ملعبه في الدوري الأوروبي، بينما لم يحقق الفوز في أولد ترافورد.

وقال سولشاير: "اللافتات والألوان الحمراء القريبة من الأرض في ملعب أولد ترافورد أثرت على اللاعبين وعلى مستوى الفريق في أرضنا".

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وأضاف "بعض اللاعبين ذكروا أنهم عند وقت اتخاذ القرار السريع في أجزاء من الثانية يجب التركيز في النظر لمعرفة ما إذا كان زميله في الفريق متواجدا أم لا، لأنه يرتدي القميص الأحمر على خلفية حمراء ومقاعد حمراء بجانب حملة كبيرة لمناهضة العنصرية بالألوان الحمراء أيضا وهو ما يعيق اللاعبين في عملية اتخاذ القرارات".

وأكمل "لذلك أشرفت بنفسي على تغيير الألوان الحمراء على حافة الملعب والمنطقة السفلية في المدرجات إلى اللون الأسود".

وأتم تصريحاته "بدأنا الموسم بشكل سيئ وخسرنا 3 مباريات أمام كريستال بالاس وتوتنام وأرسنال، لكننا تحسننا الآن".

ويستعد مانشستر لمواجهة غرناطة الإسباني غدا الخميس، في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز خارج ملعبه على غرناطة في مباراة الذهاب بثنائية دون رد.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي سولشاير الدوري الأوروبي
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