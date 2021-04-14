إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في مدينة يابانية بسبب فيروس كورونا

تسبب انتشار فيروس كورونا في منع الشعلة الأولمبية من المرور في مدينة ماتسوياما اليابانية لارتفاع حالات الإصابة فيها.

وتستعد اليابان لانطلاق أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن توكيهيرو ناكامورا حاكم محافظة إيهيمي يوم الأربعاء هذا القرار قبل 100 يوم من موعد انطلاق الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأصبحت مدينة ماتسوياما ثاني منطقة تتخذ هذا الإجراء بعد مدينة أوساكا.

وانطلقت مسيرة الشعلة الأولمبية يوم 25 مارس الماضي من فوكوشيما.

اليابان قد تدخل في موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا حسب بعض التقارير، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق الأولمبياد يوم 23 يوليو المقبل.