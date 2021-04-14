عودة من حيث بدأ.. أحمد موسى ينضم إلى كانو بيلارز

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 12:08

كتب : FilGoal

تصميم عبد الرحمن عمرون

أعلن نادي كانو بيلارز ضم النجم النيجيري أحمد موسى حتى نهاية الموسم.

أحمد موسى مهاجم النصر السعودي السابق انضم لصفوف النادي النيجيري في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده في أكتوبر 2020 مع النادي السعودي.

وعاد موسى (28 عاما) لبيته مرة أخرى، إذ لعب للفريق بين 2009 و2011 وحصد لقب هداف الدوري النيجيري حينها برصيد 18 هدفا قبل الانتقال لفينلو الهولندي.

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ويمتلك موسى مشوارا حافلا في القارة الأوروبية بارتداء قميص سسكا موسكو الروسي وليستر سيتي.

وحقق موسى لقب الدوري الروسي 3 مرات وكأس روسيا مرة والسوبر الروسي مرتين.

وانضم إلى ليستر سيتي في 2016 في صفقة قياسية قُدرت بـ 16.6 مليون جنيه إسترليني وصار حينها أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وتوج مع النصر بلقب الدوري والسوبر السعودي في 2019، وفسخ تعاقده مطلع الموسم الجاري.

ومع منتخب نيجيريا حقق لقب كاس الأمم الإفريقية 2013 وبرونزية نسخة 2019 في مصر.

كما سجل 4 أهداف في كأس العالم بقميص النسور الخُضر بواقع هدفين في نسختي 2014 و2018.

ويحتل كانو بيلارز بطل الدوري المحلي 4 مرات، صدارة ترتيب الموسم الحالي بالتساوي مع كوارا يونايتد برصيد 36 نقطة من 19 مباراة.

أحمد موسى كانو بيلارز في إفريقيا
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