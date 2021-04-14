اتحاد الكرة يدعو رئيسي الأهلي والزمالك لاجتماع "تنقية الأجواء"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته لرئيسي الأهلي والزمالك لاجتماع يوم الخميس لـ"تنقية الأجواء" بعد أزمة مباراة دوري الجمهورية.

وكشف الاتحاد في بيانه أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد دعا محمود الخطيب وعماد عبد العزيز رئيسي الأهلي والزمالك على الترتيب للاجتماع في مقر الاتحاد ظهر الخميس.

وقال في بيانه إن الغرض من الاجتماع هو "تنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد والناديين الكبيرين".

وانتقد الناديان الاتحاد بعد أزمة مباراتهما الأخيرة في دوري الجمهورية.

فبعدما اعتبر كل منهما أنه متوج باللقب في مشهد غريب، قرر الاتحاد إقامة مباراة فاصلة بينهما في 20 إبريل الجاري.

وأعلن الزمالك أنه لن يخوض المباراة الفاصلة، بينما أوضح الأهلي أنه سيعلن قراره يوم الأربعاء.

كما اعترض الأهلي على عقوبات الاتحاد ضد لاعبي الزمالك.

يوم الثلاثاء أعلن الاتحاد عقوبات ضد الزمالك أبرزها إيقاف اللاعب إمام عاشور 12 مباراة، مفسرا ذلك بأن الأخير وزملاءه هاجموا الأهلي بعد مباراة الفريقين في دوري الجمهورية.