مران الأهلي - تدريبات قوية للحراس.. وسلبية مسحة الفريق

قاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي مرانا قويا اليوم الثلاثاء على هامش تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة النصر يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

وحرص يانكون على تخصيص فقرات متنوعة للحراس للتعامل مع الكرات العرضية والمواقف المختلفة التي تشهدها المباريات.

وتدرب الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بينما غاب محمد الشناوي المصاب بفيروس كورونا.

وأعلن الأهلي سلبية مسحة الفريق استعدادا لمواجهة النصر في دور الـ32 لكأس مصر.

ولم يقل الأهلي إن محمد الشناوي مصاب بفيروس كورونا، رغم تأكيد رئيس اللجنة الطبية في النادي. (التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد النصر على استاد الإسكندرية يوم الأربعاء وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء.

وإذا عبر للدور ثمن النهائي سيواجه إنبي.