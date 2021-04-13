تشكيل ليلة الأبطال - بوليسيتش وهافيرتز يقودان تشيلسي.. وماريجا في هجوم بورتو

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 20:09

كتب : FilGoal

تشيلسي - بورتو

أعلن تشيلسي وبورتو تشكيل مباراتهما اللليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ كريتسيان بوليسيتش في تشكيل تشيلسي بدلا من تيمو فيرنر الذي لعب لقاء الذهاب.

بينما يلعب بورتو بموسى ماريجا في الهجوم.

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وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل تشيلسي:

حارس المرمى: بنيامين ميندي

الدفاع: أنتونيو روديجر - تياجو سيلفا - سيزار أزبيليكويتا

وسط الملعب: بن شيلويل - نجولو كانتي - جورجينيو - ريس جيمس

الهجوم: ميسون ماونت - كاي هافيرتز - كريستيان بوليسيتش

بينما تشكيل بورتو:

حارس المرمى: أجوستين مارشيسين

الدفاع: زايدو سانوسي - بيبي - تشانسيل مبيمبا - ويلسون مانافا

وسط الملعب: أوتافيو - سيرجيو أوليفيرا - ماتيوس أوريبي - خيسوس كورونا - ماركو جروجيتش

الهجوم: موسى ماريجا

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 2 Premium.

تشيلسي بورتو دوري أبطال أوروبا
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