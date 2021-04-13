اتحاد الكرة: أبو ريدة يرأس "المئوية" وتوجيه الشكر للجان.. والتقدم لاستضافة نهائي دوري الأبطال

أصدر اتحاد الكرة، قرارات هامة، تخص اللجنة الخاصة باحتفاله بمئويته، وكذلك التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي أول قراراته وهي: "تشكيل اللجنة المنظمة للاحتفال بمئوية الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، والموافقة على الخطة الزمنية الموضوعة في هذا الشأن"

كما قرر اتحاد الكرة " مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بطلب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية، ونهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم 2023، وبطولة الأندية الإفريقية للسيدات".

وأعلن اتحاد الكرة كذلك "توجيه الشكر إلى جميع اللجان بالاتحاد وإعادة تشكيلها، باستثناء لجنة الاستئناف المشكلة بقرار من الجمعية العمومية، وتكليف لجنة الحكام الحالية بتسيير الأعمال حتى إعادة التشكيل".

وأوضح اتحاد الكرة "اعتماد بقية جدول مسابقة الدوري الممتاز المقدم من إدارة المسابقات والذي يتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية بنهاية سبتمبر المقبل، مع اعلانه فور ورود الموافقات الأمنية".

أما بقية القرارات فشهدت "الموافقة على التعاقد مع البرتغالي نيلو فينجادا مديرا فنيا للاتحاد اعتبارا من أول مايو المقبل، والموافقة على برامج اعداد منتخبات الصالات والشاطئية والناشئين،و التنسيق مع الاتحاد العربي بشأن استضافة القاهرة للبطولة العربية لكرة الصالات المقرر اقامتها خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل، واستضافة مدينتي الإسماعيلية والسويس لبطولة الشباب مواليد 2003 المقرر اقامتها في الفترة من 17 يونيو الى 3 يوليو المقبلين، واستضافة الإسكندرية لبطولة السيدات في أغسطس المقبل، واعتماد نتيجة المحكمات الجدد المقدمة من لجنة الحكام الرئيسية".