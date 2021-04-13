لوك شاو: أضحك كثيرا عندما يشبهوني بروبرتو كارلوس

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

روبرتو كارلوس - البرازيل

علق لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد على تشبيهه بالبرازيلي روبرتو كارلوس من قبل البعض.

قال شاو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سأكون صادقا، لقد رأيت بعض الأشياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تشبيهي بروبرتو كارلوس وأحيانا في المحادثات الجماعية الخاصة يرسل لي زملائي بعض الأشياء وأنا فقط أضحك عليها".

وأضاف "لا يمكن مقارنتي به، لقد كان لاعبا مذهلا، أعلم ذلك جيدا ومن الجيد أن أذكر بجانب اسمه، لكني فقط أضحك على ذلك".

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وأوضح شاو أنه لم يتأثر بروبرتو كارلوس بطفولته، بل بأشلي كول.

وأكمل "عندما كنت صغيرا عاصرت وشاهدت لاعبا رائعا وأردت أن أكون هو، إنه أشلي كول. لقد كان الأفضل".

وأردف "لقد كنت دائمًا من أشد المعجبين به، وأعتقد أنه عندما كنت أكبر كان أحد أفضل لاعبي الظهير الأيسر في ذلك الوقت".

وأتم "بالنسبة لي كان كول أحد أفضل الأظهرة الذين رأيتهم ينجحون في الهجوم والدفاع".

لوك شاو مانشستر يونايتد روبرتو كارلوس
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