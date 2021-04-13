بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا.. كلود لوروا يتقدم باستقالته من تدريب توجو

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

كلود لوروا

أعلن الاتحاد التوجولي لكرة القدم استقالة الفرنسي كلود لوروا من تدريب المنتخب بعد مسيرة استمرت 5 سنوات.

الاتحاد أعلن عبر حسابه على "تويتر" رحيل المدير الفني الفرنسي لعدم كفاية النتائج.

وأشار البيان أن الاتحاد وافق على القرار بعد أيام من تقديمه لوزير الرياضة.

أخبار متعلقة
انتهت مجموعة مصر – جُزر القُمر (0)-(0) توجو.. تأهل تاريخي لأصحاب الأرض مجموعة مصر - مدرب جزر القُمر: مواجهة توجو؟ الضغوط صفر.. والتأهل سيغير الكثير في بلدنا طبيب المنتخب يكشف – سبب تدرب النني مصابًا بكورونا.. ورغبة هاني في السفر إلى توجو مجموعة مصر - توجو تطلب نقل مباراتها خارج جزر القمر

وكان لوروا قد تولى تدريب توجو منذ أبريل 2016 وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017، ولم يتجاوز مرحلة المجموعات.

ولم يتأهل المنتخب المُلقب بـ "الباشق" إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر أو 2022 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

في التصفيات الإفريقية الأخيرة احتل المنتخب التوجولي ترتيب المجموعة التي ضمت مصر وجزُر القُمر وكينيا.

إجمالا قاد لوروا توجو في 26 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 12.

الرحالة الفرنسي (73 عاما) والذي بدأ التدريب في القارة السمراء بدءا من 1985، كان المنتخب التوجولي رقم 6 الذي يتولى تدريبه في إفريقيا.

وبدأ لوروا تدريب الكاميرون في ولايتين والسنغال والكونغو الديموقراطية في ولايتين وغانا والكونغو وأخيرا توجو.

ويعد الإنجاز الأبرز للوروا في القارة السمراء الفوز بكأس الأمم الإفريقية 1988 مع منتخب الكاميرون وقيادة الأسود إلى نهائيات كأس العالم 1998.

وسبق للفرنسي أن درب نادي الشباب السعودي ومنتخبات ماليزيا وعُمان وسوريا.

منتخب توجو في إفريقيا كلود لوروا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – كوكا: أهدي لقب الدوري لوالدي.. أصعب لحظات حياتي وأفضل موسم والمستقبل 13 دقيقة | المحترفون
مؤتمر كلوب: ليس لدينا الكثير لنخسره أمام ريال مدريد.. لو تجاهلنا الدفاع سنُعاقب 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا.. كلود لوروا يتقدم باستقالته من تدريب توجو 56 دقيقة | إفريقيا
رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: مدة غياب هاني أطول من أجايي.. وموقف ياسر من القمة ساعة | الدوري المصري
رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: إيجابية مسحة الشناوي.. واختبار آخر اليوم للتأكيد ساعة | الدوري المصري
إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش مباراة واحدة 2 ساعة | الدوري الإيطالي
ماركا تكشف.. تحديات تنتظر بيريز في ولايته الجديدة 2 ساعة | الدوري الإسباني
بعد 24 ساعة مسلسل الـ 7 لاعبين مستمرا.. 17 دقيقة كافية لـ أوكاس أمام برشلونة في الإكوادور 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك