بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا.. كلود لوروا يتقدم باستقالته من تدريب توجو

أعلن الاتحاد التوجولي لكرة القدم استقالة الفرنسي كلود لوروا من تدريب المنتخب بعد مسيرة استمرت 5 سنوات.

الاتحاد أعلن عبر حسابه على "تويتر" رحيل المدير الفني الفرنسي لعدم كفاية النتائج.

وأشار البيان أن الاتحاد وافق على القرار بعد أيام من تقديمه لوزير الرياضة.

5 ans après avoir pris la tête des Eperviers du Togo, Claude LE ROY démissionne pour insuffisance de résultats. Le Sélectionneur national a officialisé sa démission le 12/04 après en avoir informé Mme le ministre des Sports et Loisir le 07/04. pic.twitter.com/8VUsYNAg6H — Togo Football (FTF) (@TogoFtf) April 13, 2021

وكان لوروا قد تولى تدريب توجو منذ أبريل 2016 وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017، ولم يتجاوز مرحلة المجموعات.

ولم يتأهل المنتخب المُلقب بـ "الباشق" إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر أو 2022 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

في التصفيات الإفريقية الأخيرة احتل المنتخب التوجولي ترتيب المجموعة التي ضمت مصر وجزُر القُمر وكينيا.

إجمالا قاد لوروا توجو في 26 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 12.

الرحالة الفرنسي (73 عاما) والذي بدأ التدريب في القارة السمراء بدءا من 1985، كان المنتخب التوجولي رقم 6 الذي يتولى تدريبه في إفريقيا.

وبدأ لوروا تدريب الكاميرون في ولايتين والسنغال والكونغو الديموقراطية في ولايتين وغانا والكونغو وأخيرا توجو.

ويعد الإنجاز الأبرز للوروا في القارة السمراء الفوز بكأس الأمم الإفريقية 1988 مع منتخب الكاميرون وقيادة الأسود إلى نهائيات كأس العالم 1998.

وسبق للفرنسي أن درب نادي الشباب السعودي ومنتخبات ماليزيا وعُمان وسوريا.