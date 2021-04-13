رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: إيجابية مسحة الشناوي.. واختبار آخر اليوم للتأكيد

أعلن محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي إيجابية مسحة محمد الشناوي حارس الأهلي، وخضوعه لمسحة أخرى اليوم، لـ FIlGoal.com.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وكشف حازم الحديدي لـ FilGoal.com وكيل الشناوي أن الحارس خضع لمسحة خلال الساعات الماضية. (طالع التفاصيل)

وقال شوقي لـ FilGoal.com: " إيجابية مسحة محمد الشناوي التي خضع لها أمس وإصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "سيخضع لمسحة جديدة اليوم لزيادة التأكيد لأن التحاليل الطبية رغم أنها إيجابية إلا أنها أقرب ما يكون لتتحول لسلبية وهناك أمل كبير في التحسن".

وأتم "عزلنا الشناوي ولن يشارك في المباريات حتى نتأكد من سلامته وحرصا على زملائه ولاعبي الفرق الأخرى حتى لو غاب عن القمة لأنها أمانة طبية وإنسانية".

ولم يتدرب الشناوي اليوم الإثنين مع الفريق، بسبب ظهور أعراض كورونا عليه في الساعات الماضية حسبما علم FilGoal.com.

ولعب صاحب الـ 32 عاما 20 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة منهم.

ويواجه الأهلي النصر في كأس مصر بعد يومين، قبل مواجهة الزمالك يوم 18 أبريل في مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.