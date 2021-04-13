رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: إيجابية مسحة الشناوي.. واختبار آخر اليوم للتأكيد

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 13:09

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي مع الأهلي أمام سيمبا

أعلن محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي إيجابية مسحة محمد الشناوي حارس الأهلي، وخضوعه لمسحة أخرى اليوم، لـ FIlGoal.com.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف حازم الحديدي لـ FilGoal.com وكيل الشناوي أن الحارس خضع لمسحة خلال الساعات الماضية. (طالع التفاصيل)

وقال شوقي لـ FilGoal.com: " إيجابية مسحة محمد الشناوي التي خضع لها أمس وإصابته بفيروس كورونا".

أخبار متعلقة
الزمالك يحقق في مقاطع فيديو فريق الشباب.. ويشكو الأهلي في الجول يكشف – قطاع ناشئي الزمالك يوصي بعدم خوض مواجهة الأهلي الفاصلة في دوري 99 مران الأهلي - انتظام بواليا وناصر ماهر استعدادا لمواجهة النصر منافس الأهلي المحتمل - أونيانجو يعلن اعتزاله اللعب الدولي

وأضاف "سيخضع لمسحة جديدة اليوم لزيادة التأكيد لأن التحاليل الطبية رغم أنها إيجابية إلا أنها أقرب ما يكون لتتحول لسلبية وهناك أمل كبير في التحسن".

وأتم "عزلنا الشناوي ولن يشارك في المباريات حتى نتأكد من سلامته وحرصا على زملائه ولاعبي الفرق الأخرى حتى لو غاب عن القمة لأنها أمانة طبية وإنسانية".

ولم يتدرب الشناوي اليوم الإثنين مع الفريق، بسبب ظهور أعراض كورونا عليه في الساعات الماضية حسبما علم FilGoal.com.

ولعب صاحب الـ 32 عاما 20 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة منهم.

ويواجه الأهلي النصر في كأس مصر بعد يومين، قبل مواجهة الزمالك يوم 18 أبريل في مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

محمد الشناوي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – كوكا: أهدي لقب الدوري لوالدي.. أصعب لحظات حياتي وأفضل موسم والمستقبل 6 دقيقة | المحترفون
مؤتمر كلوب: ليس لدينا الكثير لنخسره أمام ريال مدريد.. لو تجاهلنا الدفاع سنُعاقب 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا.. كلود لوروا يتقدم باستقالته من تدريب توجو 49 دقيقة | إفريقيا
رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: مدة غياب هاني أطول من أجايي.. وموقف ياسر من القمة ساعة | الدوري المصري
رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: إيجابية مسحة الشناوي.. واختبار آخر اليوم للتأكيد ساعة | الدوري المصري
إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش مباراة واحدة ساعة | الدوري الإيطالي
ماركا تكشف.. تحديات تنتظر بيريز في ولايته الجديدة ساعة | الدوري الإسباني
بعد 24 ساعة مسلسل الـ 7 لاعبين مستمرا.. 17 دقيقة كافية لـ أوكاس أمام برشلونة في الإكوادور 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك