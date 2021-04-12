وكيله لـ في الجول: نتيجة مسحة الشناوي خلال ساعات قليلة

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 21:53

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي مع الأهلي أمام سيمبا

كشف حازم الحديدي، وكيل حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، أن الحارس خضع لمسحة خلال الساعات الماضية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح الحديدي لـ FilGoal.com: "نتيجة المسحة تظهر خلال ساعات قليلة".

ولم يتدرب الشناوي اليوم الإثنين مع الفريق، بسبب ظهور أعراض كورونا عليه في الساعات الماضية حسبما علم FilGoal.com.

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ولعب صاحب الـ 32 عاما 20 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة منهم.

ويواجه الأهلي النصر في كأس مصر بعد يومين، قبل مواجهة الزمالك يوم 18 أبريل في مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

الأهلي محمد الشناوي
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