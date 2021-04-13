بعد 24 ساعة مسلسل الـ 7 لاعبين مستمرا.. 17 دقيقة كافية لـ أوكاس أمام برشلونة في الإكوادور

يستمر مسلسل السبع لاعبين في البطولات اللاتينية المحلية، في أقل من 24 ساعة.

يوم الأحد، في الدوري الكولومبي، خاض فريق آجيلاس مباراة بـ 7 لاعبين وظل صامدا لـ 79 دقيقة بسبب إصابة 23 لاعبا بفيروس كورونا إلى جانب إصابات أخرى. (طالع تفاصيل الساموراي الـ 7)

وبعد أقل من 24 ساعة تكرر الأمر في الإكوادور في الدوري المحلي بمباراة جمعت برشلونة وأوكاس في الجولة الثامنة.

فريق أوكاس أعلن قبل المباراة تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه، ووفقا للتقارير المحلية فأن 20 لاعبا في صفوفه تعرضوا للإصابة، بالإضافة لعناصر من الطاقم الفني.

وأوضح النادي في بيانه قبل المباراة: "يخضع كل منهم للمراقبة على النحو الواجب من قبل طاقمنا الطبي ويتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة".

وشدد النادي أنه سيخوض اللقاء "نتنافس مع كل النضال والعزم الذي يميزنا، وتم الإبلاغ عن هذا الموقف للاتحاد ونادي برشلونة منافسنا".

على عكس الفريق الكولومبي الذي انتظر إلى الدقيقة 57 لاستقبال هدفه الأول، استقبل أوكاس الهدف الأول بعد 7 دقائق من عمر اللقاء وفي الدقيقة 17 صارت النتيجة 2-0.

يوهان لارا حارس أوكاس سقط بعد الهدف الثاني متأثرا بالإصابة وأنهى الخكم اللقاء بفوز برشلونة بنتيجة 3-0، لاستحالة استكمال اللقاء بـ 6 لاعبين فقط من أوكاس على أرض الملعب وفقا للقوانين.

فوز ساهم في رفع حصيلة برشلونة لـ 17 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد أوكاس عند 9 نقاط في المركز التاسع.

ومن المنتظر أن يخوض أوكاس مباراة أخرى يوم 17 أبريل أمام أولميدو في الجولة التاسعة.

ثم يستضيف أتليتكو باراناينسي البرازيلي في أولى مباريات كوبا سود أمريكانا 2020 يوم 20 أبريل.