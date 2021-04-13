فلورنتينو بيريز رئيسا لـ ريال مدريد حتى 2025

فاز فلورنتينو بيريز برئاسة ريال مدريد حتى 2025 بالتزكية لفترة رئاسية سادسة.

وأعلن ريال مدريد عبر بيان رسمي: "بعد تقديم ما لا يزيد عن ترشيح واحد معلن من قبل هذا المجلس الانتخابي، وبموجب المادة 40، النقطة 2 من النظام الداخلي الحالي للنادي، تم إعلان السيد فلورنتينو بيريز رودريجيز رئيسا لريال مدريد ومجلس الإدارة".

وكشف إنريكي ريكيلمي رجل الأعمال الإسباني في وقتٍ سابق عن نيته الترشح لرئاسة ريال مدريد، قبل أن يصرّح لاحقا أن فتح بيريز باب الترشح المبكر للانتخابات قد صعّب موقفه.

وترأس بيريز ريال مدريد لأول مرة منذ عام 2000 حتى استقالته في 2006.

ثم عاد للمنصب في 2009 مجددا ولم يتنازل عنه حتى اللحظة.

ويعد بيريز ثاني أكثر رئيس تتويجا بالألقاب مع ريال مدريد بـ 26 لقبا بعد سانتياجو بيرنابيو (32).

وفاز بيريز بـ 5 دوري إسباني، 5 كأس السوبر الإسباني و5 دوري أبطال أوروبا و4 سوبر أوروبي و4 كأس العالم للأندية و2 كأس ملك إسبانيا و1 كأس إنتركونتينتال.

وخاض ريال مدريد تحت قيادة بيريز 1002 مباراة، فاز الملكي في 659 مباراة وتعادل في 172 وخسر 171، وسجل 2316 هدفا واستقبل 1027.