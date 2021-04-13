الزمالك يحقق في مقاطع فيديو فريق الشباب.. ويشكو الأهلي

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 10:11

كتب : إبراهيم رمضان

إمام عاشور يحتفل مع لاعبي الزمالك للشباب بعد مباراة الأهلي

قررت اللجنة المكلفة المديرة لنادي الزمالك فتح تحقيق في مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرا لبعض لاعبي فريق الشباب عقب مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الجمهورية (99).

ووفقا لموقع النادي الرسمي "ستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك".

كما سترسل إدارة النادي شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.

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وتطالب إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية قد صرّح سابقا "تم إحالة فيديو احتفال إمام عاشور بعد مباراة الأهلي إلى لجنة الانضباط".

فيما تقدم الأهلي بشكوى ضد لاعب الزمالك وزملاءه لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

كان فيديو لإمام عاشور يحتفل فيه بعد مباراة الأهلي للشباب مواليد 1999 قد انتشر، ويٌسمع فيه هتافات بها سباب للنادي الأهلي.

الزمالك إمام عاشور قمة الشباب
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