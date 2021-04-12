الأهلي يشكو إمام عاشور وزملاءه لاتحاد الكرة
الإثنين، 12 أبريل 2021 - 15:47
كتب : حسام نور الدين
أعلن الأهلي اليوم الإثنين تقديمه شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط التابعة للأخير ضد إمام عاشور وزملائه في فريق الشباب بنادي الزمالك.
إمام عاشور
النادي : الزمالك
وقال الأهلي في منشور عبر حسابه الرسمي إن السبب هو "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.
وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.
وكتب في الشكوى أن "التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثيلر الفتنة بين الجمهور ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم وكذلك لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة".
🚨| الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط رسميًّا.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين. pic.twitter.com/DFy98p17hg— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 12, 2021
وأضاف "لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عاشور وزملائه بهذه التجاوزات، وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي، وكَيْل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون، خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أية أحداث عارضة، وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية، لكن عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن قام بالتعدي على لاعب الأهلي وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم، وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض. وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف عاشور 10 مباريات عقب هذه الواقعة، التي كان يرى الكثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر".
وطالب الأهلي في شكواه بـ"تطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصًا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة".
وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الأحد تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط.
كما صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك بأن العقاب ينتظر عاشور.
وخسر فريق شباب الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الأحد قبل أن يحتفل كلاهما بالتتويج بلقب الدوري.
واحتفل الزمالك ظنا أن فارق الأهداف منحه اللقب، بينما احتفل الأهلي ظنا أن المواجهة المباشرة تحسم المتوج.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة على اللقب بين الناديين في 20 إبريل الجاري.