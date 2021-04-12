الأهلي يشكو إمام عاشور وزملاءه لاتحاد الكرة

أعلن الأهلي اليوم الإثنين تقديمه شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط التابعة للأخير ضد إمام عاشور وزملائه في فريق الشباب بنادي الزمالك.

إمام عاشور النادي : الزمالك الأهلي

وقال الأهلي في منشور عبر حسابه الرسمي إن السبب هو "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.

وكتب في الشكوى أن "التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثيلر الفتنة بين الجمهور ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم وكذلك لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة".

🚨| الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط رسميًّا.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين. pic.twitter.com/DFy98p17hg — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 12, 2021

وأضاف "لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عاشور وزملائه بهذه التجاوزات، وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي، وكَيْل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون، خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أية أحداث عارضة، وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية، لكن عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن قام بالتعدي على لاعب الأهلي وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم، وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض. وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف عاشور 10 مباريات عقب هذه الواقعة، التي كان يرى الكثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر".

وطالب الأهلي في شكواه بـ"تطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصًا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة".

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الأحد تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط.

كما صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك بأن العقاب ينتظر عاشور.

وخسر فريق شباب الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الأحد قبل أن يحتفل كلاهما بالتتويج بلقب الدوري.

واحتفل الزمالك ظنا أن فارق الأهداف منحه اللقب، بينما احتفل الأهلي ظنا أن المواجهة المباشرة تحسم المتوج.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة على اللقب بين الناديين في 20 إبريل الجاري.