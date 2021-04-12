مولودية الجزائر يعلن فسخ عقد مدربه

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 20:19

كتب : FilGoal

رأسية من فرجاني ساسي مع الزمالك أمام المولودية

أعلن نادي مولودية الجزائر يوم الإثنين فسخ عقد مدربه عبد القادر عمراني رغم النجاح في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل المولودية رفقة الترجي إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد صراع من الزمالك حتى الجولة الأخيرة.

وأفاد النادي في بيان: "أتمت إدارة النادي إتفاقها مع ثلاثي الجهاز الفني عبد القادر عمراني، لطفي عمروش و كمال بوجنان على فسخ العقد بالتراضي".

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وأضاف البيان "تؤكد إدارة النادي أنها ستحسم هوية الطاقم الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل قيادة النادي في الإستحقاقات القادمة المهمة".

الترجي والمولودية تعادلا 1-1، ليضمن الترجي صدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما تأهل المولودية في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط.

فيما ودع الزمالك البطولة رغم فوزه على تونجيث السنغالي برباعية، إذ وصل برصيده إلى 8 نقاط.

ويعد هذا التأهل تاريخي للمولودية، إذ يتجاوز دور المجموعات لأول مرة في مشاركاته بالنظام الحديث لدوري أبطال إفريقيا.

مولودية الجزائر عبد القادر عمراني
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