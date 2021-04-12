منافس الأهلي المحتمل - أونيانجو يعلن اعتزاله اللعب الدولي الإثنين، 12 أبريل 2021 - 19:08 كتب : FilGoal دينيس أونيانجو - صن داونز - الأهلي أونيانجو صنداونز أوغندا نرشح لكم أخر الأخبار طارق يحيى: قدمنا مذكرة بما حدث في دوري الجمهورية لإدارة الزمالك.. والقرار خلال 48 ساعة 18 دقيقة | مصر منافس الأهلي المحتمل - أونيانجو يعلن اعتزاله اللعب الدولي 52 دقيقة | إفريقيا تنس - إصابة ميار شريف بفيروس كورونا 54 دقيقة | رياضات أخرى أستون فيلا يعلن خضوع تريزيجيه لعملية جراحية ساعة | الدوري الإنجليزي شوقي غريب لـ في الجول: تريزيجيه كان ضمن قائمة الأولمبياد المبدئية المكونة من 80 لاعبا ساعة | المحترفون بيرلو يقيم موسمه التدريبي الأول مع يوفنتوس بالدرجات ساعة | الدوري الإيطالي جاري نيفيل: تخوفت من انضمام كافاني إلى يونايتد.. لكن الآن جرينوود وراشفرود يحتاجان بقائه ساعة | الدوري الإنجليزي مران الأهلي - انتظام بواليا وناصر ماهر استعدادا لمواجهة النصر 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. حوار في الجول – كامورانيزي يتحدث عن اختيار إيطاليا والكالتشيوبولي ..الخسارة من مصر في 2009 وصلاح طارق يحيى: قدمنا مذكرة بما حدث في دوري الجمهورية لإدارة الزمالك.. والقرار خلال 48 ساعة أستون فيلا يعلن خضوع تريزيجيه لعملية جراحية شوقي غريب لـ في الجول: تريزيجيه كان ضمن قائمة الأولمبياد المبدئية المكونة من 80 لاعبا منافس الأهلي المحتمل - أونيانجو يعلن اعتزاله اللعب الدولي الأكثر مشاهدة 1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 سيراميكا كليوباترا 1 الإنتاج الحربي انتهت الدوري المصري 1 المصري 0 الجونة انتهت الدوري الإنجليزي 1 توتنام هوتسبر 3 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 شيفيلد يونايتد 3 أرسنال انتهت الدوري الإسباني 1 ريال بيتيس 1 أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون - إيفرتون لم تبدأ 21:15 الدوري الإنجليزي 2 وست بروميتش ألبيون 0 ساوثامبتون مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو - إشبيلية لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - بينفينتو - ساسولو بعد قليل 20:45 الدوري الألماني - هوفنهايم - باير ليفركوزن بعد قليل 20:30 دوري أبطال أوروبا - تشيلسي - بورتو لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك