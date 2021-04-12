أستون فيلا يعلن خضوع تريزيجيه لعملية جراحية

أعلن نادي أستون فيلا يوم الإثنين خضوع لاعبه المصري محمود حسن "تريزيجيه" لعملية جراحية في الركبة.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

أصيب تريزيجيه نجم أستون فيلا بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء ليفربول يوم السبت.

وأفاد النادي الإنجليزي في بيان: "سيخضع تريزيجيه لعملية جراحية في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في خسارة الفريق أمام ليفربول يوم السبت".

وأضاف البيان "يعاني الجناح المصري من إصابة في الرباط الصليبي للركبة".

وأكمل "سيخضع تريزيجيه لعملية جراحية الآن قبل بدء مرحلة إعادة تأهيله".

وأتم بيان أستون فيلا "الجميع في نادي أستون فيلا يتمنى لتريزيجيه الشفاء التام والسريع".

بشكل مبدئي، سيغيب تريزيجيه عن منتخب مصر في الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستبدأ في شهر يونيو المقبل وتنتهي في شهر أكتوبر.

وكتب تريزيجيه عقب المباراة مباشرة عبر حسابه على تويتر: "أشكر كل الناس التي سألت علي ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء".

وكان دين سميث المدير الفني لأستون فيلا قد أشاد بأداء تريزيجيه خلال مباراة ليفربول، وقال: "لعب بشكل جيد ضد ليفربول، ونفذ المطلوب منه، لكنه تعرض للإصابة".

وشارك تريزيجيه في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.