جاري نيفيل: تخوفت من انضمام كافاني إلى يونايتد.. لكن الآن جرينوود وراشفرود يحتاجان بقائه

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 18:03

كتب : FilGoal

هدف كافاني في توتنام

قال جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق إنه كان لديه بعض التخوفات من انضمام إدينسون كافاني إلى صفوف الشياطين الحُمر في الانتقالات الصيفية الماضية لكنه الآن يريد بقائه.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وانضم كافاني إلى يونايتد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وتحدث جاري نيفيل لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "توتنام أمس كان لديه رمية تماس مع تبقي دقيقتين على نهاية اللقاء وكان كافاني وقف أمام اللاعب ليمنعه من التمرير ويطلب من جرينوود التمركز بشكل صحيح".

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وتابع "أعتقد أن جرينوود يحتاج لسنة أخرى من وجود كافاني إلى جانبه".

وأكمل "عندما كنا لاعبين صغار ألهمنا وجود لاعبين عظماء بجانبا مثل بريان روبسون وستيف بروس وإيريك كانتونا ومارك هيوز".

وواصل جاري نيفيل حديثه "أنت ترى أفضل اللاعبين في العالم مثل كافاني يعملون بتلك الطريقة في الدقيقة 94 وشخص مثل جرينوود يحتاج لمن يوجهه داخل الملعب، أعتقد أنه هو وماركوس راشفورد يحتاجان لسنة أخرى من كافاني في يونايتد".

وينتهي تعاقد كافاني مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري وذكر والده أن اللاعب يريد الانتقال إلى بوكا جونيورز لكن النادي الإنجليزي يريد تمديد التعاقد.

وأضاف جاري نيفيل "كافاني مثال رائع، كنت متخوف من انضمامه ليكون مثل راداميل فالكاو أو أليكسيس سانشيز مجرد صفقة دعائية لكنه كان مختلفا وفرض نفسه بطريقة رائعة وسيساعد الفريق".

وأتم "كافاني يقوم بالأمور الصحيحة ويتحرك بشكل صحيح ويمر من المدافعين بطريقة رائعة تجعل اللاعبين الصغار يتعلمون منه".

وسجل كافاني هدفا ضمن ثلاثية فاز بهم يونايتد على مضيفه توتنام أمس الأحد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وسجل كافاني ثمانية أهداف وصنع اثنين في 29 مباراة مع يونايتد خلال الموسم الجاري في كل البطولات.

كافاني مانشستر يونايتد
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