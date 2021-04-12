مران الأهلي - انتظام بواليا وناصر ماهر استعدادا لمواجهة النصر

شارك والتر بواليا مهاجم الأهلي في مران فريقه الجماعي بشكل طبيعي بعدما غاب الأيام الماضية بسبب الإصابة.

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

وتعافى بواليا من آلام المعدة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وانتظم بواليا في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، والذي اشتمل على الجانب البدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة النصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد حصل على راحة يوم السبت الماضي وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، قبل أن يستأنف تدريباته مساء اليوم، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة النصر.

كما أدى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي تدريبات فردية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وأجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وخضع فتحي لتدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على جلسة «جيم» وتدريبات خفيفة في الملعب.

وشارك أيضا ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن المران في الأيام الماضية.

كما أجرى فريق الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادا لمواجهة النصر في كأس مصر.

ويلعب الأهلي أيضا ضد الزمالك في الدوري المصري يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل الجاري.