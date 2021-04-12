تقرير جنوب إفريقي: هيكتور كوبر ضمن المرشحين لقيادة منتخب البافانا بافانا

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

كوبر - مصر

ذكر تقرير جنوب إفريقي أن هيكتور كوبر من ضمن الأسماء المرشحة لقيادة منتخب البافانا بافانا في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة Daily Maverick الجنوب إفريقية أن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب تشمل بيتسو موسيماني، وبيني ماكارثي، وإريك تينكلر كثلاثي محلي.

أمّا فيما يخص المرشحين الأجانب، فتضم القائمة كارلوس كيروش مدرب ريال مدريد والبرتغال وإيران وكولومبيا السابق، وهوجو بروس المدير الفني الأسبق لـ طلائع الجيش، وكوبر مدرب الفراعنة في مونديال 2018.

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وتبحث جنوب إفريقيا عن بديل لـ موليفي نتسيكي الذي أقيل من منصبه بنهاية الشهر الماضي بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

كوبر (65 عاما) من جانبه لم يتول تدريب أي فريق أو منتخب منذ رحيله عن أوزبكستان في سبتمبر 2019.

وقاد كوبر منتخب أوزبكستان في كأس آسيا 2019 وصعد به لدور الـ16، لكن هزيمته المفاجئة أمام فلسطين بتصفيات المونديال أطاحت به.

وخاض كوبر تجربة وحيدة سابقة في قارة إفريقيا كانت كمدير فني لمنتخب مصر بين 2015 و2018، وقاد وقتها الفراعنة لنهائي أمم إفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في المونديال بعد غياب 28 عاما.

هيكتور كوبر جنوب إفريقيا في إفريقيا
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