لاعب أولمبياكوس: كوكا أثبت أنه لاعب مميز.. لن أوفيه حقه من الإشادة

أشاد ثاناسيس أندروستوس لاعب أولمبياكوس، بزميله المصري أحمد حسن كوكا بعد قيادته الفريق للتتويج بقلب الدوري اليوناني للموسم الثاني على التوالي.

كوكا دخل بديلا مساء الأحد أمام باناثينايكوس أثناء تأخر فريقه في "دربي الأعداء الأزليين"، ونجح في تسجيل هدفين ليحسم لقب الدوري اليوناني لـ أولمبياكوس.

وقال أندروستوس بعد اللقاء: "كوكا أثبت أنه لاعب مميز للغاية".

وأضاف عبر محطة Nova اليونانية: "كلما سنحت له فرصة المشاركة يستغلها".

وواصل: "هو يوفر لنا الحلول دائما في أرض الملعب".

وأتم: "مهما قلت فلن أوفيه حقه، لقد أثبت أنه قادر على تقديم الكثير".

ورفع أولمبياكوس رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الدوري، متفوقا على مطارده أريس صاحب الـ54 نقطة، ليحسم لقب الدوري رسميًا قبل 7 جولات من نهايته.

ليحصد كوكا وأولمبياكوس لقب الدوري الثاني على التوالي، ويعزز الفريق اليوناني العاصمي رقمه القياسي في المسابقة.

كوكا بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، إذ يفضل بيدرو مارتينس المدير الفني لـ أولمبياكوس التعويل على المغربي يوسف العربي كمهاجم وحيد في لقاءات الدوري.

لكن في الدقيقة 31 تأخر أولمبياكوس في النتيجة بهدف الإيطالي كيكو ماكيدا –مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق- في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

بعدها أصيب السنغالي أوسينو با قلب دفاع أولمبياكوس، ليغامر مارتينس ويقحم كوكا بدلا منه في الدقيقة 36 في تغيير هجومي كاسح.

والمهاجم الدولي المصري كافأ مدربه البرتغالي، فأدرك التعادل بضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد عرضية جوزيه هوليباس –ظهير روما وواتفورد السابق-.

في الشوط الثاني تفوّق أولمبياكوس عدديا منذ الدقيقة 65 بعد تحصل أخيلياس بونجوراس على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل بالمرفق في حق كوكا.

كوكا واصل التألق، فأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 72 بلمسة حاسمة من منطقة المرمى بعد عرضية بروما.

وأخيرا اختتم بروما نفسه أهداف الاحتفالية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ليحصد كوكا بطولته الثالثة بقميص أولمبياكوس، بواقع لقبي دوري، ولقب الكأس في الموسم الماضي.

كما حصد كوكا بطولته الرابعة في مسيرته بعد أن حقق كأس البرتغال في وقتٍ سابق مع سبورتنج براجا.

ورفع كوكا رصيده إلى 15 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، ليعادل أفضل معدل تهديفي له في مسيرته الذي حققه رفقة أولمبياكوس في 2018\2019، ورفقة براجا في 2015\2016، وريو آفي في 2014\2015.