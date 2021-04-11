أولمبياكوس يحصد الدوري اليوناني.. كوكا يفترس باناثينايكوس في دربي الأعداء الأزليين

قاد أحمد حسن كوكا فريقه أولمبياكوس للتتويج بلقب الدوري اليوناني 2021، بعد انتصاره على ضيفه باناثينايكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب كارايسكاكي.

وسجّل كوكا هدفين في الانتصار الثمين بعد دخوله بديلا في الشوط الأول، كما تسبب في طرد أحد لاعبي باناثينايكوس الغريم التاريخي لـ أولمبياكوس في دربي الأعداء الأزليين كما يطلق عليه.

وبالتالي رفع أولمبياكوس رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الدوري، متفوقا على مطارده أريس صاحب الـ54 نقطة، ليحسم لقب الدوري رسميًا قبل 7 جولات من نهايته.

ليحصد كوكا وأولمبياكوس لقب الدوري الثاني على التوالي، ليعزز الفريق اليوناني العاصمي رقمه القياسي في المسابقة.

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تألق كبير

كوكا بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، إذ يفضل بيدرو مارتينس المدير الفني لـ أولمبياكوس التعويل على المغربي يوسف العربي كمهاجم وحيد في لقاءات الدوري.

لكن في الدقيقة 31 تأخر أولمبياكوس في النتيجة بهدف الإيطالي كيكو ماكيدا –مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق- في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

بعدها أصيب السنغالي أوسينو با قلب دفاع أولمبياكوس، ليغامر مارتينس ويقحم كوكا بدلا منه في الدقيقة 36 في تغيير هجومي كاسح.

والمهاجم الدولي المصري كافأ مدربه البرتغالي، فأدرك التعادل بضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد عرضية جوزيه هوليباس –ظهير روما وواتفورد السابق-.

في الشوط الثاني تفوّق أولمبياكوس عدديا منذ الدقيقة 65 بعد تحصل أخيلياس بونجوراس على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل بالمرفق في حق كوكا.

كوكا واصل التألق، فأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 72 بلمسة حاسمة من منطقة المرمى بعد عرضية بروما.

وأخيرا اختتم بروما نفسه أهداف الاحتفالية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ليحصد كوكا بطولته الثالثة بقميص أولمبياكوس، بواقع لقبي دوري، ولقب الكأس في الموسم الماضي.

كما حصد كوكا بطولته الرابعة في مسيرته بعد أن حقق كأس البرتغال في وقتٍ سابق مع سبورتنج براجا.

ورفع كوكا رصيده إلى 15 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، ليعادل أفضل معدل تهديفي له في مسيرته الذي حققه رفقة أولمبياكوس في 2018\2019، ورفقة براجا في 2015\2016، وريو آفي في 2014\2015.