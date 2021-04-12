مؤتمر ليلة الأبطال - بوكيتينو: علينا التحسن لنهزم بايرن مجددا

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

ماركينيوس - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه بحاجة للتطور ليستطيع العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الفرنسي لتجنب الهزيمة يوم الثلاثاء أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ليتأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

ويدخل باريس المباراة بأسبقية طيبة بعد فوزه ذهابا في ألمانيا بنتيجة 3-2 على حامل اللقب.

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وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي:"علينا التحسن للفوز بالمباراة، بايرن أحد أفضل الفرق في أوروبا".

وواصل "سنحاول لعب المباراة بأفكارنا".

ولم يستبعد بوكيتينو مشاركة ماركينوس قائد الفريق بالقول:"سنرى غدا حالته، قد يغيب".

وخرج ماركينوس من مباراة الذهاب بعد تعرضه للإصابة.

واستمر بوكيتينو "علينا الاحتفاظ بالكرة كثيرا. وفي الأوقات الصعبة، علينا الصمود".

ويأمل باريس بلوغ نصف نهائي البطولة للمرة الثانية تواليا.

ففي الموسم الماضي أطاح بلايبزيج الألماني ليلاقي بايرن في النهائي.

وخسر أمام الأخير بهدف في لشبونة.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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