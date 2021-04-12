آس: مانشستر يونايتد يستهدف التوقيع مع مدافع فياريال

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 13:25

كتب : FilGoal

باو توريس

ترغب إدارة مانشستر يونايتد في التعاقد مع باو توريس مدافع فياريال في فترة الانتفالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يضع توريس على رأس قائمة اللاعبين التي يرغب في التعاقد معهم.

وأوضح التقرير الإسباني أن يونايتد سيحاول إقناع توريس الانتقال للدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
سولشاير: أرغب في استمرار كافاني مع مانشستر يونايتد تقرير: مانشستر يونايتد قلق من "حملة رايولا الترويجية" لـ هالاند فيرجسون يكشف ندمه الأكبر أثناء تدريبه مانشستر يونايتد تقرير: مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع مدافع فيورنتينا تقرير: مانشستر يونايتد يتجه لتجديد عقد ماتا

وأشار التقرير إلى أن الشرط الجزائي موجود في عقد توريس مع فياريال يقدر بـ50 مليون يورو.

توريس (24 عاما) لعب 34 مباراة مع فياريال في كل المسابقات وسجل 3 أهداف.

وينتهي عقد توريس مع فياريال عام 2024.

ولعب توريس 7 مباريات مع منتخب إسبانيا حتى الآن.

باو توريس مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام بواليا استعداد لمواجهة النصر 18 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – كامورانيزي يتحدث عن اختيار إيطاليا والكالتشيوبولي ..الخسارة من مصر في 2009 وصلاح 43 دقيقة | أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – كيمبيمبي: بايرن أقوى فريق في أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة القانونية في الأهلي تعد تقريرا بأحداث وتبعات مباراة دوري الجمهورية ساعة | مصر
الأهلي يشكو إمام عاشور وزملاءه لاتحاد الكرة 2 ساعة | مصر
قائمة ريال مدريد – غياب هازارد.. وحضور 3 ناشئين أمام ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
العضو المنتدب لـ أكاديمية "حقك تحلم": نعتني بالناشئ رياضيا وتعليميا ومعيشيا 2 ساعة | مصر
كادينا كوبي: هازارد لن يسافر ليفربول.. وفالفيردي سيخاطر من أجل زيدان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك