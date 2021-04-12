آس: مانشستر يونايتد يستهدف التوقيع مع مدافع فياريال

ترغب إدارة مانشستر يونايتد في التعاقد مع باو توريس مدافع فياريال في فترة الانتفالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يضع توريس على رأس قائمة اللاعبين التي يرغب في التعاقد معهم.

وأوضح التقرير الإسباني أن يونايتد سيحاول إقناع توريس الانتقال للدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن الشرط الجزائي موجود في عقد توريس مع فياريال يقدر بـ50 مليون يورو.

توريس (24 عاما) لعب 34 مباراة مع فياريال في كل المسابقات وسجل 3 أهداف.

وينتهي عقد توريس مع فياريال عام 2024.

ولعب توريس 7 مباريات مع منتخب إسبانيا حتى الآن.