سولشاير: أرغب في استمرار كافاني مع مانشستر يونايتد

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن رغبته في بقاء إدينسون كافاني مع الفريق في الموسم المقبل.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وينتهي عقد كافاني مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

وقال سولشاير لشبكة "سكاي سبورتس" عن كافاني: "لقد عقدنا اجتماعات (معه) ونحن نريد أنه يستمر معنا فهذا ليس سرا".

وأضاف "السنة الحالية كانت صعبة للغاية للجميع بسب الجائحة، فلم يكن من الممكن أن تلتقي بأصدقائك أو أن تسافر عائلتك (لإنجلترا) وكما لم يتمتع (كافاني) باكتشاف الثقافة الإنجليزية ومدينة مانشستر بعد".

وتابع "هو يفكر بجدية حول ما يريد أن يفعل، أعرف أنه يعلم أني أرغب في استمراره في أولد ترافورد، وأن يسجل هدفا بالرأس بالقرب من ستريتفورد إند (المدرج الغربي لملعب مانشستر يونايتد) فليس هناك شعورا أفضل من ذلك".

واستمر "هو يعلم مشاعري وأعلم مشاعره، لم يتخذ قراره بعد (بالاستمرار أو الرحيل) لكني أتفهم أنها كانت سنة صعبة وبالنسبة لرجل لا يتحدث الإنجليزية ولم يتعرف على الثقافة الإنجليزية ولا يمتلك أصدقاء من حوله فهذا أمر يجعلك تفكر كثيرا".

وأتم "لا يمكنك أن تتخطى العائلة أيضا. إذا قرر الرحيل بعد هذا الموسم فقد كنا محظوظين للغاية لوجوده معنا".

وانتقل كافاني إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ولعب كافاني 29 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.