سولشاير: أرغب في استمرار كافاني مع مانشستر يونايتد

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 11:22

كتب : FilGoal

هدف كافاني في توتنام

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن رغبته في بقاء إدينسون كافاني مع الفريق في الموسم المقبل.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وينتهي عقد كافاني مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

وقال سولشاير لشبكة "سكاي سبورتس" عن كافاني: "لقد عقدنا اجتماعات (معه) ونحن نريد أنه يستمر معنا فهذا ليس سرا".

أخبار متعلقة
سولشاير يحكي: تراجعت عن ضم لاعب بسبب قصة شعر "عرف الديك" سولشاير يرد على إمكانية رحيل كافاني: نحن في حوار جيد معه سولشاير: أي فريق سيفتقد لاعبا مثل بوجبا.. والأهم المحافظة على نظافة شباكك "فريق جيد يا أحمق".. رد غاضب من بيولي على سولشاير بعد نهاية قمة ميلان يونايتد سولشاير: لا تلعب في يونايتد إن كنت تريد حياة هادئة

وأضاف "السنة الحالية كانت صعبة للغاية للجميع بسب الجائحة، فلم يكن من الممكن أن تلتقي بأصدقائك أو أن تسافر عائلتك (لإنجلترا) وكما لم يتمتع (كافاني) باكتشاف الثقافة الإنجليزية ومدينة مانشستر بعد".

وتابع "هو يفكر بجدية حول ما يريد أن يفعل، أعرف أنه يعلم أني أرغب في استمراره في أولد ترافورد، وأن يسجل هدفا بالرأس بالقرب من ستريتفورد إند (المدرج الغربي لملعب مانشستر يونايتد) فليس هناك شعورا أفضل من ذلك".

واستمر "هو يعلم مشاعري وأعلم مشاعره، لم يتخذ قراره بعد (بالاستمرار أو الرحيل) لكني أتفهم أنها كانت سنة صعبة وبالنسبة لرجل لا يتحدث الإنجليزية ولم يتعرف على الثقافة الإنجليزية ولا يمتلك أصدقاء من حوله فهذا أمر يجعلك تفكر كثيرا".

وأتم "لا يمكنك أن تتخطى العائلة أيضا. إذا قرر الرحيل بعد هذا الموسم فقد كنا محظوظين للغاية لوجوده معنا".

وانتقل كافاني إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ولعب كافاني 29 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

إدينسون كافاني أولي جونار سولشاير مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام بواليا استعداد لمواجهة النصر 18 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – كامورانيزي يتحدث عن اختيار إيطاليا والكالتشيوبولي ..الخسارة من مصر في 2009 وصلاح 43 دقيقة | أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – كيمبيمبي: بايرن أقوى فريق في أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة القانونية في الأهلي تعد تقريرا بأحداث وتبعات مباراة دوري الجمهورية ساعة | مصر
الأهلي يشكو إمام عاشور وزملاءه لاتحاد الكرة 2 ساعة | مصر
قائمة ريال مدريد – غياب هازارد.. وحضور 3 ناشئين أمام ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
العضو المنتدب لـ أكاديمية "حقك تحلم": نعتني بالناشئ رياضيا وتعليميا ومعيشيا 2 ساعة | مصر
كادينا كوبي: هازارد لن يسافر ليفربول.. وفالفيردي سيخاطر من أجل زيدان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك