يوسف: يجب على موسيماني مراجعة الأحمال البدنية.. ولا يهم تأهل الأهلي ثانيا

شدد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، على ضرورة تعديل الأحمال البدنية لحامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح يوسف عبر أون تايم سبورتس 2: :"الإصابات زائدة، يجب أن يراجع موسيماني الأحمال البدنية لأنه المدير الفني وهو المسؤول".

وواصل: "لو تكررت نفس الإصابة في أكثر من لاعبين، وقتها يجب أن يشك المدرب فورا".

وأضاف: "أصيب في الأهلي 5 لاعبين بالعضلة الخلفية، وهنا يجب أن يراجع موسيماني الحمل البدني ليرى إن كان زائدا أم ناقصا".

وتحوّل يوسف للحديث عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا: "تأهل الأهلي في المركز الثاني لا يقلقني".

وواصل بطل القارة عام 2013: "في كل الأحوال سيتواجه الأهلي مع فرق قوية".

وأضاف: "الأهلي يلعب على بطولة، هدفه ليس مجرد الوصول للنهائي، بل التتويج، وعاجلا أم آجلا سيواجه كل الفرق الصعبة".

وأتم: "الأهم من القُرعة هو أن يستعيد الأهلي مصابيه خصوصا أن لديه مباريات مضغوطة".

وكان الأهلي قد أنهى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني خلف سيمبا، مما يعني مواجهته لـ صنداونز، أو الترجي، أو الوداد، في الدور ربع النهائي.