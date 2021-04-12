مواعيد مباريات الإثنين 12 أبريل 2021.. للهروب من الهبوط بإنجلترا وختام الجولة في إسبانيا وإيطاليا
الإثنين، 12 أبريل 2021 - 10:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021.
الدوري الإنجليزي
يستضيف وست بروميتش ألبيون نظيره ساوثامبتون في تمام الساعة السابعة مساء وتنقل عبر bein sports 1 premium.
وفي التاسعة والربع يحل إيفرتون ضيفا على برايتون وتنقل عبر القناة ذاتها.
الدوري الإسباني
يلعب سلتا فيجو ضد إشبيلية في تمام التاسعة مساء وتنقل عبر bein sports 1.
الدوري الإيطالي
يلعب بينفينتو ضد ساسولو في تمام التاسعة إلا الربع على bein sports 3.
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