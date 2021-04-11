مجاهد يشرح لائحة بطولة الجمهورية للشباب.. وكواليس قرار "المباراة الفاصلة"

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، كواليس قرار الاتحاد بإقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل دوري بطولة الجمهورية لمواليد 1999.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لقناة صدى البلد: "لائحة بطولة الجمهورية تنص على الاحتكام للمواجهات المباشرة، أما فارق الأهداف فنحتكم له إذا لم تًستكمل البطولة. اتحاد الكرة كان قد قرر استكمال البطولة، لكن من دور واحد".

وأضاف "اليوم بعد المباراة ولأننا لم نقرر خوض المباريات على ملاعب محايدة من قبل، قررنا إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل ليكون النظام أكثر عدلا".

مجاهد أتبع "أحد مسؤولي الفريقين اقترح اقتسام لقب البطولة بين الفريقين ولا مشكلة في ذلك كونها بطولة لا تؤهل لأي شيء، ولكننا نرى إن المباراة الفاصلة أكثر عدلا".

وأتم "لماذا لم نقرر نظام المباراة الفاصلة قبل مباراة اليوم؟ وإيه المشكلة؟ هي بطولة لا تؤهل لشيء في النهاية وآخر بطولة في تلك المرحلة السنية. قررنا استكمال المسابقات لكي يلعب هؤلاء اللاعبين فقط من الأساس ولا أكثر".

كان الأهلي قد فاز على الزمالك في قمة الشباب مواليد 1999 بهدفين مقابل هدف. وبعد المباراة احتفل الفريقان بالتتويج بمسابقة دوري الجمهورية.

اتحاد الكرة بعد ذلك قرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين على اللقب يوم 20 أبريل على استاد السكة الحديد.

وصرح عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك بأن "الزمالك تعرض للظلم، وعلى اتحاد الكرة تنفيذ لائحته". (طالع التفاصيل)