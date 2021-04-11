الزمالك: نتعرض لظلم.. إمام عاشور سيعاقب وعلى اتحاد الكرة تنفيذ لائحته

يرى عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، إن ناديه يتعرض للظلم في واقعة قمة الشباب.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وقال الدردير في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "الزمالك يتعرض للظلم. اللائحة التي حصلنا عليها منذ بداية الموسم تنص على الاحتكام لفارق الأهداف، لكن فوجئنا باتحاد الكرة يغير اللائحة مع نهاية المباراة ثم يعلن فوز الأهلي بالمسابقة".

وأضاف "قرار اتحاد الكرة جعل لاعب مثل إمام عاشور يخرج عن النص. نرفض طبعا أي خروج عن النص، وسيتم التحقيق مع إمام عاشور وأي شخص يخرج عن النص ضد الأهلي أو اتحاد الكرة سنحقق معه ولا نقبل ذلك".

المتحدث باسم الزمالك أتم "اللاعب سيتعرض لعقوبة، لكن في المقابل نهيب باتحاد الكرة أيضا تنفيذ قراراتها لأن ما يفعلوه لا يحدث إللا في (بلاد الواك واك)".

كان الأهلي قد فاز على الزمالك في قمة الشباب مواليد 1999 بهدفين مقابل هدف. وبعد المباراة احتفل الفريقان بالتتويج بمسابقة دوري الجمهورية.

اتحاد الكرة بعد ذلك قرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين على اللقب يوم 20 أبريل على استاد السكة الحديد.

وكان إمام عاشور قد ظهر في فيديو لفريق الزمالك يحتفل باللقب بعد المباراة، ويردد فيه اللاعبين مع الجماهير هتاف يحتوي على سباب للنادي الأهلي.