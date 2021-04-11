خبر في الجول – اجتماع في الزمالك لاتخاذ القرار حول قمة الشباب

تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك، اجتماعا مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي صباح غد الإثنين.

وستدرس اللجنة ممثلة في جمال عبد الحميد المشرف على قطاع الناشئين، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع، أحداث ووقائع مباراة قمة الشباب بين الزمالك والأهلي في دوري الجمهورية لمواليد 1999.

ويأتي الاجتماع تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الواقعة، قبل إرسال الرد النهائي لاتحاد الكرة.

كان الأهلي قد فاز على الزمالك في قمة الشباب مواليد 1999 بهدفين مقابل هدف. وبعد المباراة احتفل الفريقان بالتتويج بمسابقة دوري الجمهورية.

اتحاد الكرة بعد ذلك قرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين على اللقب يوم 20 أبريل على استاد السكة الحديد.

وصرح عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك بأن "الزمالك تعرض للظلم، وعلى اتحاد الكرة تنفيذ لائحته". (طالع التفاصيل)