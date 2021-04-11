كرة سلة – بمشاركة جاسول.. ريال مدريد يقهر برشلونة في آخر 4 ثوانٍ

فاز ريال مدريد على مضيفه برشلونة بنتيجة 87-85 في صالة بالاو بلاوجرانا، بالجولة 29 من دوري كرة السلة الإسباني.

ليعزز ريال مدريد صدارته للمسابقة بـ28 انتصارا مقابل هزيمة واحدة. فيما ظل برشلونة في المركز الثاني بواقع 25 انتصارا و4 هزائم.

وتتأهل أول 8 فرق في ترتيب الدوري النظامي إلى مرحلة الـ Playoffs أو تحديد البطل عن طريق خروج المغلوب، وقد ضمن ريال مدريد وبرشلونة صعودهما سلفًا بالفعل.

وسيطر ريال مدريد على أغلب أوقات المباراة بعد تقدّم في الربع الاول 20-15.

واشتعلت المباراة في ثوانيها الأخيرة عندما نجح نيكولا ميروتيتش نجم برشلونة في تسجيل رمية ثلاثية قبل 10 ثوانٍ تقريبا من النهاية، ليتقدّم أصحاب الأرض 85-84.

لكن ريال مدريد رد الهجوم وتمكن من تسجيل نقطتين عن طريق نيكولاس لابروبيتولا الذي تحصّل على رمية إضافية بعد ارتكاب مخالفة في حقه، نجح في تسجيلها قبل 4 ثوانٍ على نهاية اللقاء، فترة لم تكن كافية لعودة برشلونة.

في مباراة كلاسيكو السلة الناري 🔥 ريال مدريد يفوز على برشلونة بفارق نقطتين (87 - 85) 🏀⛹️ تابعوا مواجهات الدوري الإسباني لكرة السلة فقط وحصريا على #ONTime_Sports pic.twitter.com/Fa5YlZFwzU — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 11, 2021

جاسول

وشهدت المباراة مشاركة الأسطورة باو جاسول في صفوف برشلونة بأول كلاسيكو بعد عودته من الاعتزال.

جاسول (40 عاما) بدأ مسيرته في برشلونة بتسعينيات القرن الماضي، ثم انتقل إلى الـNBA ومثّل أندية ممفيس جريزليس، ولوس أنجلوس ليكرز، وتشيكاجو بولز، وسان أنطونيو سبيرز، وميلوكي باكس الذي اختتم فيه مسيرته عام 2019 قبل أن يعتزل السلة.

لكن قبل عدة أسابيع وفي خطوة مفاجئة وتاريخية، عاد جاسول من الاعتزال ووقّع مع برشلونة نادي طفولته، وسجّل ظهوره الأول في ظرف عامين مساء الجمعة الماضي خلال مواجهة بايرن ميونيخ في اليورو ليج.

قبل أن يشارك لمدة مجموعها 8 دقائق أمام ريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني، لكنه لم ينجح في تسجيل أي نقطة أمام الميرنجي.

ويعد ذلك الظهور الأول لـ جاسول في الدوري الإسباني منذ 20 عاما، إذ يستهدف الانضمام لمنتخب إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية 2020 الصيف المقبل.